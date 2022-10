Sconcerti a Pressing: “Napoli primo in classifica, perché livello Serie A si è abbassato molto”

Mario Sconcerti sminuisce il primato in classifica del Napoli, il giornalista a Pressing su Italia 1 dice: “Il livello della Serie A si è abbassato“.

Il giornalista che scrive anche per Corriere della Sera, sembra non essere molto convinto della forza dilagante del Napoli. Prima di Napoli-Ajax, gli azzurri vengono definiti un uragano dai media olandesi, mentre in Italia si continua a gettare fango ed a sminuire la squadra di Spalletti.

Va ricordato che gli azzurri hanno segnato 4 gol al Liverpool, 6 reti all’Ajax, sono primi nel Girone A di Champions League, primo posto in classifica anche in Serie A, in entrambi i casi con il miglior attacco.

Sconcerti sminuisce il Napoli primo in classifica

Eppure niente sembra bastare ai media italiani. Si continua a preferire lo strapotere mediatico delle squadre del Nord, osannate a qualsiasi costo, rispetto ad altri club che pure stanno facendo bene.

È il caso di Mario Sconcerti del Napoli primo in classifica parla a Pressing su Italia 1: “Rispetto ai 91 punti realizzati con Sarri penso che molto sia cambiato a livello di campionato. Il Napoli ha avversarie di cui è nettamente superiore, questo perché il livello del campionato si è abbassato molto. Spalletti gioca in modo molto diverso rispetto a Sarri, ma avere certe qualità sicuramente sta aiutando e facendo la differenza per la squadra azzurra”.

Insomma mentre Gazzetta relega il Napoli a pagina 14 anche quando è da sola al primo posto in Serie A, c’è chi continua a sminuire quello che sta facendo la squadra di Spalletti arrivata a 7 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Inoltre c’è chi come Panucci sembra attendere la caduta degli uomini di Spalletti, mentre Barbano vede un Napoli stanco a Cremona. Una stanchezza che ha permesso alla squadra partenopea di segnare ben 3 gol dopo il settantacinquesimo minuto.