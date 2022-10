La stampa olandese avvisa l’Ajax: “Il Napoli è un uragano”

Il Napoli ospita l’Ajax per il quarto incontro di Champions League, la stampa Olandese non da speranze ai biancorossi.

Napoli e Ajax si affrontano nella quarta giornata del Girone A di Champions League. Roboante il successo degli azzurri nel match disputato martedì scorso ad Amsterdam, dove la squadra di Luciano Spalletti ha demolito l’Ajax con un clamoroso 6-1.

Napoli a punteggio pieno nel Girone A dunque, a quota 9 punti e seguito dal Liverpool a 6. Ajax fermo a 3, chiudono il raggruppamento i Rangers ancora a zero punti.

Ai partenopei, contro gli olandesi, basta un pareggio per qualificarsi matematicamente agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo.

LA STAMPA OLANDESE AJAX ATTESO DA UN URAGANO

A poche ore dalla partenza per Napoli dove mercoledì alle 18.45 l’Ajax sarà di scena al Maradona nella quarta giornata del Gruppo A di Champions League, il momento non può quindi essere dei migliori, considerando che il cammino in Champions sembra compromesso e che in campionato si preannuncia una lotta intensa per il titolo con AZ, PSV e Feyenoord. Nonostante questo, secondo la stampa locale, le speranze dell’Ajax di uscire indenne dal Maradona sono quasi nulle.

Analizzando il momento della squadra, infatti, il portale AD ha inquadrato l’Ajax attuale come “una squadra ancora fragile e senza fiducia”, attesa da “un uragano. E l’Ajax non è affatto a prova di tempesta”. Alla gara del Maradona, quindi, che in caso di vittoria spalancherebbe al Napoli le porte degli ottavi di finale con due turni di anticipo, il compito di misurare lo stato di crisi dell’Ajax e di provare a mantenere la buona tradizione delle squadre olandesi in casa degli azzurri, che si sono imposti solo in un’occasione su quattro, nella Champions 2017 contro il Feyenoord, perdendo in due circostanze.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-AJAX