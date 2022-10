Simeone prende l’ascensore: il gol dagli spalti è da urlo – VIDEO

Giovanni Simeone fa impazzire i tifosi del Napoli, il suo gol allo stadio Zini contro la Cremonese ripreso dagli spalti è bellissimo.

Il gol di Giovanni Simeone contro la Cremonese ripreso da una angolazione diversa, non quella delle telecamere di Dazn, ma bensì dagli spalti dello stadio Zini di Cremona. Uno stadio per metà azzurro, dato che cerano migliaia di supporters partenopei accorsi per dare sostegno alla squadra di Spalletti.

Video: il gol di Simeone ripreso allo stadio Zini

Dall’angolazione si vede bene il movimento del giocatore del Napoli, che si muove in sincronia con il compagno, ne percepisce il tempo ed il cross e si lancia sul pallone. Il cross di Mario Rui è perfetto e Simeone prende l’ascensore e stacca di testa e infila il pallone alle spalle del portiere avversario. Napoli in vantaggio e festa grande sugli spalti, con i tifosi azzurri che impazziscono di gioia.

Anche grazie a questo gol di Simeone con la Cremonese il Napoli è primo in classifica. Una vittoria importante quella degli azzurri, anche se Alvini ha protestato per il rigore dato a Kvaratskhelia, così come ha fatto anche Bianchetti. Un rigore netto che non offusca minimamente la vittoria della formazione di Spalletti.