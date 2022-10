Rigore su Kvaratskhelia, arriva la ‘sentenza’ di Cesari: “È netto, ecco le prove”

Il Napoli ha avuto un calcio di rigore per fallo su Kvaratskhela, l’ex arbitro Cesari: “Rigore netto, bravo Abisso”.

In tanti si sono lamentati del rigore concesso agli azzurri durante la sfida con la Cremonese. Lo ha fatto il tecnico dei grigiorossi Alvini che ha sottolineato come quel penalty abbia cambiato la raga, ma ha anche detto che alla fine la sua squadra non ha affatto demeritato. Si è lamentato anche Bianchetti, il difensore che ha colpito Kvaratskhelia ed ha indotto l’arbitro a concedere la massima punizione.

Cremonese-Napoli: Rigore Kvaratskhelia, la spiegazione di Cesari

Sul fatto è intervenuto anche l’ex arbitro Graziano Cesari che spiega: “L’arbitro è molto vicino all’azione che porta alla concessione del calcio di rigore per il Napoli con la Cremonese, Kvaratskhelia viene atterrato da Bianchetti ed il direttore di gara vede tutto.

Noi ci siamo chiesti una cosa: chi ha toccato per prima il pallone? Sicuramente l’esterno sinistro del giocatore del Napoli, è lui che porta via la palla. Quindi bianchetti non la prende mai. Poi con la gamba sinistra Bianchetti colpisce quella destra di Kvaratskhelia. Quindi il rigore è netto e bene ha fatto l’arbitro abisso a concederlo in favore della formazione di Luciano Spalletti“.