Alvini: “Napoli con un mezzo rigore è più facile”

Massimiliano Alvini commenta Cremonese-Napoli e si lamenta per il rigore concesso da Abisso per fallo su Kvaratskhelia.

Il tocco di Bianchetti sulla gamba del georgiano sembra netto, ma anche il difensore ha avuto qualcosa di ridire sul penalty concesso al Napoli. “La partita era complicata e secondo me la gara è stata più che dignitosa. Uno legge il risultato e sembra che il Napoli abbia dilagato, ma il match è stato in bilico fino al minuto 92. La gara va analizzata nel suo contesto ed anche in relazione all’avversario. Contro avevamo giocatori fortissimi che hanno grande qualità, noi ci abbiamo messo tanto del nostro. Poi il Napoli è stato facilitato da un mezzo rigore, ma noi abbiamo commesso quella ingenuità sul secondo palo. La nostra partita resta molto importante“.

Rigore Cremonee-Napoli: Alvini si lamenta

Il rigore concesso da Abisso ha fatto molto discutere anche a Dazn. Secondo l’ex arbitro Marelli c’è Kvaratskhelia che accentua la caduta ed il rigore non è così solare, mentre per i telecronisti il penalty si poteva concedere senza alcun dubbio, dato che il tocco di Bianchetti è chiaro ed evidente.

Alvini sul rigore concesso al Napoli contro la sua Cremonese sembra cercare un po’ una scusa. Non si capisce come sia possibile non dare quel penalty dato che il contatto è chiaro ed ostacola il giocatore georgiano che avrebbe calciato verso la rete avversaria. Inoltre quel contatto è stato giudicato anche al Var e pure Di Bello ha lasciato correre, senza nemmeno richiamare l’arbitro al monitor.

Insomma alla fine la lamentela per il tiro dagli undici metri in Cremonese-Napoli per fallo su Kvaratskhelia sembra essere più che altro un esercizio di lamentela, magari un modo per giustificare il risultato e niente altro.