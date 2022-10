Il Napoli è primo in classifica: ma Gazzetta lo relega a pagina 14

Il Napoli batte la Cremonese ed è primo in classifica da solo in Serie A, ma per Gazzetta vale solo la pagina 14.

Uno dei più importanti giornali sportivi nazionali continua a snobbare il Napoli, lo fa in maniera deliberata per una scelta editoriale anche descritta bene dai suoi vertici nel recente passato. Gazzetta si rivolge ad un pubblico del Nord e quindi si punta più sulle squadre del settentrione. Non mettiamo bocca sulle scelte editoriali, che sono proprie di ogni giornale. Ma sbattere il Napoli a pagina 14 il giorno dopo in cui ha conquistato la vetta della classifica sembra troppo.

Napoli primo in classifica: la prima pagina di Gazzetta dello Sport

Già la prima pagina è in condominio con il Milan. Il Napoli ha l’apertura, ma nello stesso riquadro, con uno spazio maggiore c’è il Milan di Pioli che pure ha vinto sabato la sua partita contro la Juventus, mentre gli azzurri hanno giocato domenica con la Cremonese.

Ci sono poi le pagine interne e Gazzetta sceglie di piazza il Napoli primo in classifica a pagina 14: prima c’è il Milan, ovviamente a pagina 2, con 4 pagine dedicate. Subito dopo c’è la crisi della Juve, con intervista a Massimo Mauro. Segue l’Inter di Simone Inzaghi con l’esaltazione di Onana e Dimarco, l’intervista a Iniesta per la sfida di Champions League con il Barcellona. Solo dopo arriva la stretta attualità ovvero il Napoli che ha giocato domenica ed ha battuto la Cremonese, in una partita anche complicata, prendendosi però la vetta della classifica.

Insomma i gol di Simeone, i dribbling di Kvaratskhelia e la forza di reagire del Napoli sembrano valere molto di meno rispetto alle squadre del Nord. E valgono di meno anche quando gli azzurri riescono a stare davanti a tutti nel campionato di Serie A.