Cremonese-Napoli, Simeone extralusso: le pagelle lo esaltano: “Entusiasmo, gol e assist”

Le pagelle di Cremonese-Napoli esaltano Giovanni Simeone, il giocatore è stato autore di un gol ma anche di giocate decisive per la vittoria finale.

Spalletti ha deciso di lanciare Simeone solo nel secondo tempo, quando la partita era ancora ferma in parità il tecnico del Napoli ha virato verso un 4-2-3-1 con Kvaratskhelia, Raspadori e Politano a sostegno proprio dell’argentino. Un attacco pesante per scardinare l’arcigna difesa della squadra di casa. Simeone ha risposto a modo suo, con un gol e tante giocate decisive sia in fase offensiva che difensiva. L’ex Verona non tira mai indietro la gamba ed è sempre pronto a sacrificarsi.

Cremonese-Napoli: le pagelle di Giovanni Simeone

Nemmeno la panchina sembra scalfire Simeone che al termine del match non fa nessuna polemica, anzi esalta i tifosi del Napoli. Un atteggiamento importante quello di Simeone che trova pagelle altissime per Cremonese-Napoli, che poggiano non solo sul suo atteggiamento mentale, ma anche e soprattutto sulle giocate fatte in campo.