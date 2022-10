Che bello è ...Quando il Napoli vince a Cremona

Il Napoli liquida la cremonese per 4-1, mentre i tifosi di casa invocavano al Vesuvio, in campo gli uomini di Spalletti calavano il poker.

Che bello è… quando vinci a Cremona cantano i napoletani accorsi a migliaia per seguire da vicino le gesta della squadra di Spalletti.

Il Napoli vince 4-1 in casa della Cremonese. La squadra di Spalletti dimostra di saper soffrire e di essere efficace anche quando non gira a mille (a parte nel finale). Sblocca un gol su rigore di Politano, pareggia Dessers. La rete che indirizza la partita porta la firma di Simeone, entrato nella ripresa così come Lozano, che serve il tris e Mathias Olivera, il poker. Gli azzurri sono primi da soli.

I tifosi di casa come è ormai abitudine in Italia hanno accompagnato le azioni degli azzurri invocando il Vesuvio, anche ieri durante Milan-Juve la due tifoserie si sono scatenate contro Napoli, ci soffrono molto evidentemente. Li facciamo impazzire.

Come fa impazzire questo Napoli capace di divorarsi almeno 3 gol puliti per poi realizzarne altrettanti in meno di 4 minuti. A Cremona si cantava “siete come la Juve“- “Vesuvio Erutta” e ad eruttare invece erano i piedi dei bomber azzurri, ad ogni coro un gol.

Cantante, cantate ancora: “Che bello è…Quando vinci a Cremona…”

CREMONESE-NAPOLI 1-4

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (72′ Buonaiuto); Meité, Ascacibar (79′ Acacibar); Zanimacchia (46′ Zanimacchia), Afena-Gyan (62′ Escalante), Quagliata; Dessers (72′ Aiwu). All.: Alvini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (82′ Ostigard), Kim, Mario Rui (82′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (57′ Simeone); Politano (73′ Lozano), Raspadori (74′ Zielinski); Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Gol: 26′ rig. Politano (N), 47′ Dessers (C), 75′ Simeone (N), 93′ Lozano (N), 95′ Olivera (N).

Assist: Ascacibar (C, 1-1), Mario Rui (N 1-2), Kvaratskhelia (N, 1-3), Di Lorenzo (N, 1-4))

Note – Recupero: 2+5. Ammoniti: Azanimacchia, Sernicola, Valeri.