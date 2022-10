Cremonese-Napoli: ‘invasione’ azzurra, in diecimila allo Zini

Saranno diecimila i tifosi del Napoli presenti allo stadio Zini di Cremona, per assistere alla sfida di Serie A Cremonese-Napoli.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport ci sarà una vera e propria invasione dei tifosi azzurri a Cremona. Invasione pacifica chiaramente per spingere la squadra di Spalletti verso un’altra vittoria che terrebbe a distanza le pretendenti al titolo finale. Inoltre il Napoli potrebbe guadagnare punti sulla Juve che ha perso con il Milan, ma anche su Atalanta e Udinese, che si sfideranno sempre oggi alle 15.00.

Cremonese-Napoli settore ospiti sold out

Il settore ospiti dello stadio Zini con circa 2400 posti è andato sold out in pochissimo tempo. Ma secondo Gazzetta dello Sport ci saranno almeno diecimila tifosi del Napoli sparsi in tutto lo stadio di Cremona. Questo significherebbe vedere uno stadio a tinte azzurre e con grandissimo entusiasmo verso la squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico sa quanto è importante la vittoria con la Cremonese e sta pensando di mandare in campo Raspadori e Kvaratskhelia senza fare molto turnover, nonostante mercoledì si torni a giocare, questa volta in Champions League con l’Ajax. Una partita fondamentale, anche quella del Maradona, perché con un pareggio gli azzurri avrebbero assicurato l’accesso agli Ottavi di Finale di Champions League.