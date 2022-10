Cremonese-Napoli, Spalletti: “Osimhen non rientra. La nostra felicità nostra come quella del bambino napoletano”

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia di cremonese-Napoli, il tecnico ha confermato l’assenza di Vicxtor Osimhen.

La nona giornata di Serie A vede il Napoli far visita alla neopromossa Cremonese. Azzurri protagonisti di un momento d’oro tra campionato e Champions, grigiorossi chiamati a risalire dal fondo della classifica.

La vittoria straripante del Napoli ad Amsterdam ha certificato lo stato di grazia della squadra di Spalletti, al vertice in serie A con 20 punti e nel proprio girone di Champions: nell’ultimo turno, i partenopei hanno battuto 3-1 il Torino. Cremonese invece in piena zona retrocessione a quota 3 e reduce dal pareggio di Lecce.

Alla vigilia di Cremonese Napoli, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti:

SPALLETTI SU CREMONESE-NAPOLI

“Che tipo di decisione abbiamo preso su Osimhen? Sono valutazioni che si fanno dopo esami clinici, dopo l’analisi della condizione, bisogna mettere un po’ tutte queste componenti insieme. Lo vogliamo a disposizione nelle condizioni di fare il calciatore del livello che è, e quindi abbiamo deciso di dargli ancora un turno di riposo, non è ancora in condizione. Inutile portarlo domani in panchina, meglio che oggi e domani si allena forte.

Se ho dovuto lavorare mentalmente dopo la goleada con l’Ajax? Quello che stanno facendo è mantenere le promesse di inizio anno, allenarsi bene e fare le cose in maniera giusta. Tutti stanno dando l’anima per trasformare in campo ciò che diciamo fuori .

Affrontare la Cremonese è un’insidia? Non c’è euforia nello spogliatoio, ovvero una tendenza ad essere eccitati eccessivamente, ma solo la consapevolezza di fare cose importanti, tutti stanno dando l’anima e si stanno impegnando al massimo per avere un comportamento corretto. Io non vedo neanche eccessiva euforia da parte dei napoletani in città, è chiaro che poi stiamo facendo cose importanti ma tutti sanno che è un gioco dove bisogna mantenere lucidità e continuità, il campionato è lungo. L’ambiente è maturo, si fanno cose importanti, in maniera programmata”.

Spalletti su Cremonese-Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli esprime il miglior calcio tra le squadre che ho allenato? Stiamo facendo un buon calcio, poi in campo c’è chi trova la soluzione da solo e si pensa che il gioco sia determinato dalla giocata di un giocatore solo, di un cross, di una giocata, poi c’è quello meno visibile, il muoversi in maniera corretta, sacrificarsi per il compagno, essere collettivo, noi lavoriamo per questo, voi lavorate per altro… volete quello invincibile che salva tutti ma la squadra a volte fa tanti gol addizionando i comportamenti collettivi ed il nostro Napoli è così”.

Il Napoli sta stupendo tutti, forse non Spalletti? Quello che stanno facendo è mantenere le promesse di inizio anno, allenarsi bene e fare le cose in maniera giusta. Tutti stanno dando l’anima per trasformare in campo ciò che diciamo fuori e farebbe piacere ai tifosi. La felicità è come se fosse quella del bambino napoletano, la voglia è quella e faremo di tutto per renderla più vera possibile e farla durare più a lungo possibile indossando questa maglia”.