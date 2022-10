Cremonese-Napoli: formazione rivoluzionata per Spalletti, Zielinski in panchina

Luciano Spalletti fa turnover nella formazione del Napoli che sfida la Cremonese, Zielinski verso la panchina, Osimhen ancora in dubbio.

Cambiare, o ‘rivoluzionare’, in questo caso non è un vezzo ma una necessità. C’è un tour de force da affrontare ed una qualificazione agli Ottavi di Champions League ancora da blindare e mercoledì si torna di nuovo in campo con l’Ajax. Basta un punto per passare il turno, ma nulla si può dare per scontato nel calcio. Ma prima c’è la Cremonese da battere, si perché i tre punti in campionato sono fondamentali per tenere a bada le agguerrite inseguitrici: Atalanta, Milan, Udinese, Inter e Lazio non mollano nulla.

Formazione Spalletti: i cambi del Napoli con la Cremonese

Ed allora si cambia, qualcosa, non tutto. Ma il Napoli ha la possibilità di avere una rosa profonda e di qualità e quindi va sfruttata. Ci sono diversi fattori da considerare, ma andiamo con ordine, mettendo per inciso che il portiere sarà Meret.

Difesa: Di Lorenzo non ha nulla di grave e può giocare. Ostigard più di Rrahmani per giocare titolare con Kim, a sinistra torna Mario Rui.

Centrocampo: Lobotka e Anguissa è praticamente impossibile toglierli dal campo in questo momento. Zielinski è uscito malconcio dalla sfida con l’Ajax, nulla di grave ma va verso un turno di riposo, almeno parziale. Ndombele al posto di Zielinski è quasi una certezza.

Attacco: Kvaratskhelia ha superato le botte prese con l’Ajax e può giocare titolare. Secondo Corriere dello Sport ci sarà Politano e non Lozano con Simeone e non Raspadori al centro dell’attacco.

Osimhen: riflessione a parte sul nigeriano. Il quotidiano sportivo fa sapere che il nigeriano è guarito dopo un mese di stop, ma anche ieri non ha svolto l’intera sessione con i compagni. Può strappare una convocazione, ma di certo non scenderà in campo da titolare.

Quindi la formazione del Napoli con la Cremonese può essere questa: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.