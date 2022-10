CorrSport – Napoli: dubbio Osimhen, può saltare la Cremonese

Victor Osimhen può saltare la sfida tra Napoli e Cremonese, secondo Corriere dello Sport si decide tutto durante l’allenamento di rifinitura.

“In parte in gruppo, in parte da solo. Mezza seduta con gli altri e mezza personalizzata. Un po’ si e un po’ no: in un solo concetto, al convocazione di Victor Osimhen per la trasferta di domani con la Cremonese non è ancora certa. Il resoconto della seduta di allenamento andata in scena ieri a l centro sportivo di Castel Volturno ha confermato le impressioni degli ultimi giorni: Osi sta bene e oramai l’infortunio muscolare rimediato con il Liverpool è smaltito, ma i dubbi relativi al rientro nella lista dei convocati dopo un mese (e un giorno) d’assenza saranno risolti soltanto oggi” scrive Corriere dello Sport.

Cremonese-Napoli: Osimhen

Il giocatore ha subito una lesine di secondo grado al bicipite femorale destro, quindi è necessario andarci con cautela. Ecco perché Spalletti per la formazione del Napoli non tiene conto di Osimhen. Il nigeriano può strappare al massimo una convocazione, ma sicuramente non sarà rischiato dai titolari.

In Cremonese-Napoli al posto di Osimhen si giocheranno il posto ancora una volta Raspadori e Simeone, con l’argentino favorito sull’italiano. Il tecnico del Napoli ha la possibilità di avere una rosa profonda e di qualità e vuole sfruttarla al meglio. Ecco perché non c’è particolare apprensione sull’assenza di Osimhen, che resta un giocatore fondamentale, per questo va preservato, usando tutta la cautela del caso.

È molto probabile che il nigeriano possa essere convocato, si deciderà oggi durante la rifinitura, ma il suo inserimento avverrà per gradi. Con gli infortuni muscolari non si scherza e lo staff medico e tecnico sono in piena sintonia, anche da questo punto di vista.