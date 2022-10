Montuori: “Il Napoli può fare il triplete, me sono sicuro”

Gennaro Montuori parla del Napoli ed è convinto che la formazione di Luciano Spalletti possa vincere il triplete in questa stagione.

Gli azzurri hanno cominciato in maniera splendida la stagione. Il Napoli è primo in classifica in Serie A con il miglior attacco. Primo in classifica anche in Champions League dopo tre turni con 9 punti nel Girone A. La qualificazione agli ottavi di finale è quasi ipotecata, basta un pareggio con l’Ajax allo stadio Maradona. Ovviamente il club azzurro sarà protagonista anche in Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale.

Secondo Gennaro Montuori il Napoli può pensare in grande: “Io credo che la squadra di Spalletti possa vincere il campionato e non solo“. Alla trasmissione Tifosi Napoletani, Montuori ha aggiunto: “Non chiamatemi pazzo, ma io penso che il Napoli possa aggiudicarsi il Triplete. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo degli azzurri, ha allestito una squadra molto competitiva che sta facendo benissimo anche in Europa. Perché non sognare? Non sono l’unico a pensarla così. Gullit è pazzo quanto me, anche lui pensa che il Napoli possa arrivare ad aggiudicarsi anche la Champions League“.