Napoli, De Laurentiis: «Seguivamo da anni i calciatori». Giuntoli pronto a chiudere tre importanti rinnovi

Aurelio De Laurentiis elogia il suo Napoli e soprattutto tesse le lodi al gruppo del calciomercato capitanato da Cristiano Giuntoli.

Aurelio De Laurentiis si gode il suo Napoli, i ragazzi di Spalletti hanno l’istinto dei killer dell’area di rigore: 6-1 all’Ajax e fiumi di champagne. Facce pulite, tanti giovanotti, uno studente universitario (Jack) e l’umiltà di quelli che per la prima volta hanno cominciato a guardare il calcio in ottica Champions.

Un bel po’ gli illustri esordienti, sì: da Anguissa a Simeone, passando per Kim, Kvara, Rrahmani, Raspadori e Olivera. Già, ma chi lo direbbe? Napoli spietato, macchina finora pressoché perfetta con l’asso nella manica di una catena di sinistra micidiale e poi Napoli che spara palloni a raffica. Che segna come nessuno in Italia e in giro per l’Europa: i 18 gol del campionato e i 13 d’Europa valgono lo scettro del miglior attacco in entrambe le competizioni. E ancora: dodici uomini a rete, dopo la prima di Amsterdam con la fascia firmata Di Lorenzo, e una tale varietà che parte dai difensori e culmina negli attaccanti.

Il Napoli fa paura a tutti, ormai, ma la cosa bella è che finora non ha fatto paura a se stesso. Guardandosi allo specchio: in estate Spalletti chiedeva gente in grado di non inciampare per l’emozione salendo i gradini del Maradona e dei grandi stadi d’Europa, e a quanto pare hanno tutti le gambe molto solide.

DE LAURENTIIS PARLA DEL SUO NAPOLI

Non si concede a interviste italiane da un po’, Aurelio De Laurentiis, che sta seguendo a distanza il suo Napoli. Il patron si è goduto anche l’ultima roboante vittoria di Amsterdam complimentandosi con il gruppo via social.

De Laurentiis ha parlato ai microfoni del Telegraph, rivelando anche qualche retroscena di mercato:

«La nostra non è fortuna. Tutto parte dalle decisioni difficili prese in estate, durante il ritiro. Vengo dal cinema e nel cinema i progetti sono a lunga scadenza. Lo stesso provo a fare nel calcio. Siamo al primo posto in Serie A e Serie B perché pensiamo al calcio come facciamo con il cinema. Però poi nel cinema sai già come finirà il film che stai girando, con la tua squadra invece non sai come andrà a finire, soprattutto quando si tratta di sfide a grandi club come Liverpool o Ajax in Champions League».