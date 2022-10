Tentata intrusione: attimi di paura per Di Maria e Vlahovic a Torino

La Polizia ha sventato un tentativo di intrusione in casa di Angel Di Maria della Juve, in quel momento in casa con lui c’era anche Dusan Vlahovic.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport su quanto accaduto a Torino ai due giocatori della Juventus: “La polizia ha sventato una rapina nell’abitazione di Angel Di Maria. L’argentino si trovava in casa insieme al compagno della Juventus Dusan Vlahovic quando si è verificato il tentativo di irruzione. Le forze dell’ordine sono intervenute appena scattato l’allarme e, dopo aver sventato il colpo, hanno arrestato uno dei rapinatori“.

La tentata intrusione nella villa di Di Maria è avvenuta a via Picco a Torino. A quanto pare ad agire sono stati tre ladri che sono stati arrestati.