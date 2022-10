Tifoso della Juve contro i napoletani: “Proprio voi parlate di poca sportività?” De Maggio lo annienta

Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli risponde ad un tifoso della Juve che accusa la squadra azzurra di scarsa sportività.

Il tifoso juventino aveva scritto un messaggio a Radio Goal. Messaggio che De Maggio ha voluto leggere in diretta. “Voglio leggere un messaggio che mi arriva da un tifoso della Juventus. Mi scrive: “Vi lamentate del comportamento antisportivo dell’Ajax? Lo dite proprio voi che non vi siete presentati alla premiazione di Pechino?”. All’amico rispondo che le circostanze sono molto diverse e ce le ha spiegate per bene Goran Pandev che ieri è stato in diretta con noi”.

De Maggio risponde ad un tifoso della Juve

Bene ha fatto il giornalista a riportare le parole di Goran Pandev sulla finale di Pechino. L’ex giocatore aveva detto, senza troppi peli sulla lingua, che quella finale del 2012 fu rubata al Napoli. Tutti, infatti, ricordano l’operato di Mazzoleni che fece scattare la rabbia del mondo sportivo e del Napoli.