Pandev: “Supercoppa Pechino contro la Juve ci è stata rubata”

Goran Pandev ricorda ancora la Supercoppa di Pechino del 2012, sfida tra Napoli e Juventus e dice: “Ci fu rubata”.

Pandev ha detto addio al calcio giocato ma non dimentica Napoli, che è stata una delle tappe della sua ottima carriera. A Radio Kiss Kiss Napoli, il macedone ricorda il suo arrivo in maglia azzurra: “Non fu affatto facile all’inizio. Però poi è andata molto bene. La società mi volle a tutti i costi. Devo dire che sono stato benissimo”.

Supercoppa Pechino: Pandev e Mazzoleni

Quello era il Napoli di Walter Mazzarri, il ritorno in Europa, le prime vittorie di Aurelio De Laurentiis. Ma a Pandev quella Supercoppa di Pechino con l’arbitro Mazzoleni proprio non la dimentica: “Ricordo bene quella gara, ci rubarono la partita! Se non buttavano tre o quattro di noi fuori non vincevano. Alla fine andò così, ma non riesco a digerire quella sfida“. In quella gara si ricorda l’espulsione di Pandev che dopo l’ennesima ingiustizia subìta dal Napoli protestò con Mazzoleni in macedone e fu espulso. Il Napoli con De Laurentiis per protesta decise di non partecipare alla premiazione finale. Un gesto forte e significativo, visto che la squadra azzurra sul terreno di gioco aveva subito qualsiasi tipo di torto possibile. Torti che evidentemente sono rimasti scolpiti nella mente di Pandev, che avrebbe potuto mettere un altro trofeo in bacheca. Invece il macedone, come tutta la squadra, dovette subire una sconfitta immeritata contro la Juventus.