L’Equipe: “Anguissa colpo clamoroso. Complimenti al Napoli. Lo voleva Maldini”

Secondo l’Equipe n Francia rimpiangono Frank Anguissa e, nello stesso tempo, fanno i complimenti al Napoli per l’affare.



Frank Zambo Anguissa, basta il nome per far saltare di felicità i tifosi del Napoli. Il centrocampista del Camerun ha conquistato tutti a suon di prestazioni e gol. Oggi Anguissa è annoverato tra i migliori nel suo ruolo in Europa.

Il centrocampista quest’anno si sta davvero imponendo all’attenzione generale, oltre ad aver trovato pure la vena del goleador con le due reti segnate al Torino.

Come rivela l’autorevole quotidiano l’Equipe: “In Francia rimpiangono Frank Anguissa e, nello stesso tempo, fanno i complimenti al Napoli per averlo strappato a una folta concorrenza”.

Il Marsiglia vendette Anguissa nel 2018 al Fulham, con molti rimpianti da parte dell’ex direttore sportivo Zubizarreta che aveva intuito ci fossero grandi margini di miglioramento nel giocatore, visti già ai tempi del Villarreal tra l’altro. A questo punto, si è mosso benissimo il servizio scouting del Napoli, Maurizio Micheli, propose il calciatore a Luciano Spalletti, subito conquistato dal centrocampista”.

L’esplosione di André Frank Zambo Anguissa al Napoli non è frutto del caso. Il segreto è nei sacrifici, lavoro, voglia di arrivare e perchè no, anche la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Dote che consente di salire su treni attesi e sperati.