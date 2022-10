Maggio: “Napoli candidato numero uno allo scudetto, Juve e Inter se ne facciano una ragione”

Christian Maggio, ex terzino del Napoli, non ha dubbi: “La squadra di Spalletti è la più forte. Ha più carattere di Milan, Inter e Juve”.

“Napoli favorita numero uno per lo scudetto” lo afferma Christian Maggio. Per l’ex ternino del Napoli, la partenza lanciata della squadra di Spalletti, non sarà un fuoco di paglia come l’anno scorso. La squadra ci crede, l’ambiente pure.

La mentalità vista ad Amsterdam dove Lobotka e compagni sono andati sotto prima di vincere straripando per 6-1 – farà la differenza in un campionato lungo e anomalo come quello di quest’anno.

Maggio: “Il Napoli candidato numero uno allo scudetto”.

Le avversarie per il Napoli ci sono, proprio perché la Serie A è ancora lunga, ma appaiono tutte inferiori sul piano del carattere alla squadra di Luciano Spalletti:

“Scudetto? Il Napoli è la favorita numero uno perché ha dimostrato gran carattere, di più rispetto a Milan, Inter e Juventus”.

Il Napoli in campo si diverte, ma non solo: fa le cose giuste al momento giusto. E non si abbatte neanche quando avvengono episodi contrari in partita:

“La squadra sta dando continuità, sia nei risultati che nelle prestazioni. A Napoli sembrano essere i più pronti per lo scudetto: il campionato è ancora lungo, ma la mentalità è quella giusta“. Chi vuole ambire al tricolore, dovrà fare altrettanto e di più.