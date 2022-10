L’errore FATALE che potrebbe falsare il campionato di serie A

L’errore di Tonali in Empoli-Milan è solo uno dei tanti errori arbitrali che anche questa volta rischiano di falsare il campionato di Serie A.

Non passi con nonchalance quanto accaduto ad Empoli. La rimessa laterale di Tonali è un errore arbitrale grave che i media nostrani hanno cercato in tutti modi di attenuare. Fosse accaduto a parti invertite ci sarebbero state interrogazioni di ogni sorta e genere, come accaduto l’anno scorso per la norma, si parla di norma, del vantaggio disattesa in Milan – Spezia.

Stavolta l’errore è tecnico perché contraddice la Regola n. 15 del Regolamento Giuoco del Calcio. Per Aureliano e il Quarto Uomo Maresca sarebbe auspicabile una lunga pausa di riflessione per aver consentito la realizzazione di una rete irregolare che di fatto ha stravolto il regolare andamento di una partita di calcio.

Forse qualcuno vuole negare il pesante contraccolpo che i toscani hanno subito e di conseguenza costretti ad inseguire con ulteriori affanni e tanto spreco di energie? Ma non è questo il punto.

Sulla falsa riga di quanto accaduto nella passata stagione questo inizio campionato appare proprio come un copia – incolla. Strabiliante quanto hanno già subito le squadre avversarie del Milan in otto giornate di campionato. Dal rigore fasullo concesso contro l’Udinese alla prima della Scala alla rete irregolare incredibilmente convalidata contro l’Empoli, alle avversarie dei rossoneri è capitato già di tutto. Sono tre i rigori non fischiati contro il Milan e per vederne uno, fra l’altro netto, col Napoli, ci è voluto il VAR.

All’appello mancano pure le espulsioni di Theo Hernandez, con l’Inter (V giornata), e di Kjaer contro il Napoli alla VII. E siamo solo all’inizio.