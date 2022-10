Higuain annuncia il ritiro e scoppia in lacrime: «Smetto nel momento migliore» -video

Gonzalo Higuain annuncia il suo ritiro da calciatore professionista. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa a sorpresa del Pipita.

Gonzalo Higuain annuncia il ritiro, il Pipita chiude con il calcio. Lo farà alla fine del 2022, altri poco più di due mesi dunque, da passare con l’Inter Miami, squadra del Mls che ha puntato sul Pipita, ormai sul crinale discendente dopo i fasti con il Real, i gol di Napoli e gli scudetti con la Juve, oltre che l’esperienza con il Chelsea, condita dalla conquista dell’Europa League.

Con una conferenza stampa a sorpresa, l’argentino (35 anni il 10 dicembre) ha annunciato il ritiro, non senza commozione: “È arrivato il giorno di dire addio, smetto nel momento migliore” ha detto leggendo una lettera. “Grazie di essere qui, ho pensato in questi giorni alla mia carriera e ho scritto alcune righe. Questo è il momento di comunicarvi una notizia su cui sto riflettendo molto: dico addio al calcio, una professione che mi ha fatto sentire un privilegiato”.

HIGUAIN ANNUNCIA IL RITIRO

“Questa decisione è stata presa negli ultimi 3-4 mesi, l’ho comunicato al club e abbiamo trovato un accordo. Quando sono venuto qui, l’ho fatto col piacere di giocare a calcio. Infatti smetto in uno dei momenti migliori della mia carriera, quest’anno mi sono divertito moltissimo. Sento un dolore nell’anima, ma è ora di una nuova esperienza e di godermi la famiglia. Ho sempre sognato di chiudere la carriera così, ho trovato un gruppo fantastico e voglio ringraziarli per avermi fatto tornare la voglia di giocare, non avrei mai pensato di trovare tutto questo in Mls. È la decisione più difficile per un calciatore, ma preferisco ritirarmi a questo punto della mia carriera. Ora sono concentrato al cento per cento sulle partite che restano. Aver giocato nove anni con l’Argentina e aver partecipato a tre Mondiali è stata la cosa più bella. Ho solo parole di gratitudine per quello che ho ricevuto”.

IL RAPPORTO ODIO AMORE CON NAPOLI

Higuain annuncia il ritiro ma nella mente dei tifosi napoletani restano i 36 gol e il tradimento . Il Pipita non si è mai pentito di aver lasciato la squadra di Sarri per approdare alla Juventus, anzi quanto ha potuto ha stuzzicato i tifosi azzurri che lo hanno ribattezzato 71.

Le dichiarazioni di Gonzalo Higuain in un’intervista rilasciata a TyC Sports, di pessimo gusto circa il Napoli e i tifosi partenopei, non stupiscono. Dice di aver ricevuto insulti e odio, e di aver restituito tutto il disprezzo segnando 6 gol agli Azzurri.

Del resto, lui stesso ha detto che sapeva tutto ciò che avrebbe comportato la scelta di lasciare il Napoli per la Juve, e pertanto non poteva non essere consapevole che da idolo numero 1 della tifoseria azzurra sarebbe diventato un 71.

Emerge tutto il suo rancore verso una piazza che lo ha amato fortemente, senza che lui capisse allora quell’amore e che dopo il tradimento capisse la reazione di una tifoseria ferita.

A Napoli dopo le parole di Higuain abbiamo davvero capito quanto ha vinto Maradona e quanto sia stato difficile farlo. La grandezza di Maradona è incredibile perché vincere qui è quasi impossibile.