koulibaly, no alla Juve, lo ha ribadito anche a De Laurentiis

koulibaly non andrà alla Juve, lo ha comunicato anche a De Laurentiis. Il difensore senegalese conferma il suo amore per Napoli.

Kalidou Koulibaly non vuole andare alla Juve, il difensore attende l’offerya di De Laurentiis poer il rinnovo. Koulibaly, tramite il suo agente ha fatto sapere al patron del Napoli che non accetterà nessuna offerta dalla Juventus. Chi si aspettava un nuovo caso Higuain resterà deluso come ha confermato Enzo bucchioni ai mikcrofoni di TMW:

“Quasi impossibile, invece, portare Koulibaly a Torino. Come vi avevamo anticipato diverso tempo fa, il difensore del Napoli non vuole andare alla Juve, la rivale delle rivali, per rispetto della tifoseria napoletana. L’ha detto da due mesi e ribadito a De Laurentiis in settimana“.

Lo stesso koulibaly pochi giorni fa ha giurato amore al Napoli in una lunga intervista rilasciata a ‘BBC Sport Africa’. Il difensore ha un profondo legame con la città e la tifoseria azzurra.

“A Napoli c’è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il tuo nome. Sono cresciuto lì, i miei figli sono nati lì, ho un legame speciale coi napoletani che sono anche i primi tifosi del Senegal e ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa. I miei amici o fratelli vengono accolti bene in città”.

Riguardo al futuro Koulibaly ha una sola certezza: il Napoli proverà ancora a vincere lo Scudetto e regalare un sogno al suo popolo.