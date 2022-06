Gazzetta: Napoli via anche Demme, l’obiettivo e Nandez. Spalletti ha fatto una richiesta

Diego Demme potrebbe lasciare il Napoli, Giuntoli punta Nandez. Spunta una richiesta di Spalletti.

Diego Demme dopo tre stagioni potrebbe salutare Napoli. Il centrocampista tedesco ha totalizzato 82 presenze con 5 gol. 19 le gare disputate nell’ultimo campionato con una rete.

Demme, non può certamente essere felice del suo scarso impiego nella stagione che si è conclusa da poco. Se ci saranno le condizioni per farlo, cambierà aria con il club azzurro di conseguenza costretto a sostituirlo. Per il tedesco si è fatto avanti il Valencia di Rino Gattuso.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della gazzetta dello sport, il rapporto tra Demme il Napoli potrebbe essere al capolinea. Il DS Giuntoli ha individuato in Nandez il possibile sostituto:

NAPOLI, DEMME E FABIAN RUIZ AI SALUTI

“Abbondanza a centrocampo nel Napoli, ma il mercato potrebbe portare presto qualcosa di nuovo e di diverso nella zona nevralgica del campo. Il Napoli ha bisogno di esperienza e di intensità perché Lobotka e Anguissa non potranno certamente giocarle tutte e dietro di loro, allo stato attuale, tiene banco la vicenda Fabian Ruiz. Contratto in scadenza 2023, rinnovo molto lontano e l’attesa di qualche club che si faccia avanti con circa 30 milioni per portarlo via da Napoli. Di conseguenza Demme andrebbe necessariamente surrogato qualora il Napoli trovasse l’accordo con il Valencia di Gattuso – grande estimatore del tedesco-ocon una delle società di Bundesliga che hanno avuto qualche approccio con l’agente del calciatore, Marco Busiello”.

LA RICHIESTA DI SPALLETTI

“Luciano Spalletti ha chiesto giocatori muscolari. . La questione tattica è ovviamente di primaria importanza e per questo motivo in ritiro-con la squadra logicamente da completare – si lavorerà su due sistemi di gioco: il 4-2-3-1 ed il 4-3-3. Molto dipenderà anche dagli interpreti a disposizione di Spalletti, che aspetta sempre di capire se dietro la punta centrale avrà Deulofeu o Mertens (il discorso rinnovo potrebbe addirittura riaprirsi in extremis)”.

CHI ARRIVA?