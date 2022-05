Barak vuole Napoli: il Verona vuole 20 milioni di euro, la reazione della società azzurra

Calciomercato Napoli con Antonin Barak che è uno degli obiettivi del Napoli, soprattutto se dovesse andare via Fabian Ruiz. Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Verona ma vuole provare a fare il salto di qualità, anche perché il club di De Laurentiis gli darebbe la possibilità di giocare in Champions League. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Uno di quei giocatori che con Spalletti potrebbe diventare in un attimo multiuso. Il Napoli sta continuando ad aspettare il momento giusto per affondare il colpo e bussare alla porta del Verona con l’offerta giusta. Il tutto facendo leva sempre sulla volontà del giocatore, ben disposto all’idea di trasferirsi a Napoli, giocare la Champions ed essere allenato da Luciano Spalletti”.

Poi aggiunge: “Servirà il contributo di Barak, questo è poco ma sicuro, perché la prima richiesta da parte del Verona è di 20 milioni di euro: cifra troppo alta per potersi anche solamente mettere a parlare di altro”. Certo che i 20 milioni di euro per Barak sembrano veramente tanti, il giocatore però ha un contratto col Verona fino al 2024, quindi ci dovrà essere un’importante opera di mediazione per cercare di abbassare il prezzo del cartellino. Intanto il Napoli si muove anche su altri fronti, come quello che porta a Deulofeu dell’Udinese. Ma la SSCN deve fare i conti anche con lo standby imposto dai rinnovi di Mertens, Koulibaly e Mertens, tre giocatori fondamentali che devono dare una risposta al club partenopeo.