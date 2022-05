Deulofeu, Napoli piazza gradita: il prezzo può essere un ostacolo

Il Napoli cerca un attaccante e Aurelio De Laurentiis sta trattando Bernardeschi, come ha ammesso durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Il giocatore svincolato a 28 anni ha dei costi molto alti di ingaggio, vorrebbe arrivare a 4 milioni di euro ma il Napoli si ferma ad un’offerta di 2,5 milioni di euro. Inoltre Spalletti non sembra molto convinto di Bernardeschi, uno che nella sua storia recente alla Juve ha segnato la miseria di 12 gol in 5 stagioni.

Ed allora si pensa a delle alternative c’è Gerard Deulofeu che stuzzica il Napoli, ma a differenza di Bernardeschi ha un contratto con l’Udinese e quindi per averlo in rosa bisognerà sedersi al tavolo con la società friulana e stabilire un prezzo.

Calciomercato: Deulofeu-Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino la strada per Deulofeu in azzurro è ancora possibile, anche perché il giocatore spagnolo ha la volontà di lasciare il club friulano. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Per prendere lo spagnolo bisogna prima andare a trattare con l’Udinese che ne detiene il cartellino e quella dei Pozzo non è mai stata nota per essere una bottega low cost. Per sedersi al tavolo e iniziare la trattativa, infatti, serviranno almeno 15-18 milioni di euro. Solo a quel punto, poi, si potrà parlare di eventuali accordi col giocatore (al quale non dispiace l’ipotesi Napoli) e i bonus che farebbero aumentare l’offerta“.