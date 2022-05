De Laurentiis: “Ho parlato con l’agente di Bernardeschi. Ospina e Fabian, tutto in 15 giorni”

Aurelio De Laurentiis apre a Bernardeschi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro il patron parla anche del calciomercato.

In occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli andrà dal 23 luglio al 6 agosto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Bernardeschi. Il nome del giocatore da qualche settimana è associati agli azzurri:

“Sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister. Quindi se vogliamo fare Fantacalcio va bene, ma i calciatori devono essere messi bene in campo. Con questo non mi permetterei di dire che Bernardeschi non vada bene, ma neanche il mister. Vedremo”.

Aurelio De Laurentiis ha poi parlato della questione relativa ai rinnovi:

“Ospina ha il contratto scaduto, l’ho incontrato, gli ho parlato chiaro e lui è partito. Mercoledì scorso l’ho chiamato per avere una risposta, ma è in nazionale. Fabian? Ho incontrato prima lui e poi i procuratori, che mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni. I 15 giorni non sono ancora passati.

Koulibaly e Mertens sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possa considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più”.