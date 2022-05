De Laurentiis: “Bernardeschi contatti con l’agente. Cavani, Ospina e Fabian, vi dico tutto”

Aurelio De Laurentiis fa il punto sul calciomercato del Napoli con i nomi di Bernardeschi, Cavani, Fabian Ruiz e Ospina. Il presidente del Napoli alla presentazione del ritiro di Castel di Sangro ha fatto capire anche ci sono poche chance di rinnovo per Mertens e Koulibaly: “Vediamo se preferiscono la vile moneta” ha detto il patron azzurro. Sul tema calciomercato, il presidente ha detto: “Ma vi sembra logico che si parli di questo quando stiamo presentando in ritiro in Abruzzo?“.

Ma De Laurentiis ha comunque risposto alle domande su Bernardeschi da giorni accostato al Napoli: “Sono già tre settimane che ho avuto contatti con il suo agente a Montecarlo. Ma ne ho parlato anche con Spalletti, anche perché vogliamo prendere giocatori che vadano bene nel suo modulo tattico. Vediamo come si concretizzano le cose“. Il presidente del Napoli sulle ipotesi di Vecino e Cavani ha aggiunto: “Non mi risulta nessun contatto. Se prendi un 35enne in porta è un discorso, ma in un altro ruolo è diverso“.

Il Napoli ha in scadenza di contratto Ospina, portiere ha 33 anni: “Ho parlato con il giocatore – dice De Laurentiis – ora è in Nazionale, attendiamo una risposta. Ho incontrato anche gli agenti di Fabian Ruiz, a cui ho fatto la mia proposta per un rinnovo di contratto. Attendiamo una loro risposta, mi è stato detto che mi facevano sapere entro 15 giorni, vediamo cosa succede. Qui nessuno vuole mandare via qualcuno“.