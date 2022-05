CORSPORT – Napoli su Bernardeschi: il giocatore sogna la Champions, i dettagli

Calciomercato Napoli con Federico Bernardeschi che può essere preso a parametro zero dal Napoli con cui può giocare la Champions League. Il Napoli tornerà a giocare la massima competizione europea per club dopo due anni di assenza e questo rappresenta sicuramente un’ottima attrattiva per molti giocatori. Bernardeschi è svincolato dalla Juventus e può firmare con qualsiasi altro club anche prima che scada ufficialmente il contratto. “Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, prende informazioni, chiacchiera e valuta le potenziali occasioni: tipo Bernardeschi, 28 anni, svincolato di lusso dopo l’esperienza con la Juventus” scrive Corriere dello Sport.

Secondo quanto scrive il quotidiano il “calciatore è legittimamente attratto dalla prospettiva di tingere di Champions il suo futuro. Il Napoli, dunque, ha un jolly vero da mettere sul tavolo delle trattative, e nel momento in cui il piano-ingaggio soddisferà le esigenze di tutti allora diventerà un’opzione molto concreta“. Il Napoli contestualmente al mercato in entrata deve fare i conti anche con il mercato in uscita e le scadenze di contratto. I casi più spinosi sono tre: Mertens, Koulibaly e Ospina. Per il belga la possibilità di rinnovo sembra possibile, più complicato arrivare all’accordo per il prolungamento di Koulibaly, che però non farà opera di ostruzionismo.