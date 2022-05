Rinnovo Koulilbaly, l’agente: “Siamo attesa di incontrare De Laurentiis, non ci sono altri club”

Il Napoli è in piena fase di mercato, con la società che deve pensare non solo ai nuovi acquisti ma anche a cessioni eccellenti e scadenze di contratto. Una full immersion per il club azzurro che ha diversi problemi da risolvere: Mertens e Ospina hanno il contratto in scadenza a giugno del 2022, Fabian Ruiz e Koulibaly nel 2023.

Proprio del rinnovo di contratto di Koulibaly si è parlato in questi giorni con Fali Ramadani che attende un incontri con Aurelio De Laurentiis. L’agente del giocatore ha parlato oggi al Corriere dello Sport, spiegando sinteticamente quale sarà lo scenario a breve termine. Anche perché nella giornata di ieri si è parlato molto di Koulibaly e del parco auto portato a Parigi, delle cifre del contratto del giocatore smentite dalla società.

Ramadani-De Laurentiis: incontro per il rinnovo di Koulibaly

In questi giorni De Laurentiis deve fare un passo deciso verso il giocatore senegalese, anche in virtù della secca smentita della SSCN di ieri. Bisogna prendere una decisione, anche perché se il rinnovo di Koulibaly non sarà firmato, rischia di andare via a parametro zero nella prossima stagione. Intanto Fali Ramadani ha annunciato un incontro con De Laurentiis per il rinnovo di Koulibaly, ecco quanto ha detto l’agente al Corriere dello Sport: “Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club“. Bisogna attendere per conoscere il futuro del calciatore, ma è chiaro che per il bene di tutti bisogna trovare una soluzione il più in fretta possibile.