CORSPORT – Koulibaly, qualcosa si muove: le auto vanno a Parigi… il Napoli attende offerte

Calciomercato Napoli le ultime notizie su Kalidou Koulibaly, il giocatore senegalese è in uscita la società vuole 40 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che ha solo un anno di contratto. Le possibilità che Koulibaly rinnovi col Napoli sono pari allo zero in questo momento, visto che l’offerta di De Laurentiis è di 4 anni di contratto a 3 milioni di euro, in pratica significa dimezzare l’ingaggio del giocatore.

Koulibaly ci sono Psg e Barcellona

Corriere dello Sport dà delle indicazioni sulla possibile cessione di Koulibaly e scrive: “Magari sarà per una revisione, magari per una sfilata sugli Champs Elysees, fatto sta che Kalidou Koulibaly ha trasferito le sue auto da Napoli a Parigi. La casa madre, la casa del futuro della famiglia con vista sulla Torre Eiffel. E d’accordo, di questi tempi e con il contratto in scadenza, il 30 giugno 2023, notizie del genere destano sempre una certa sensazione, però fino a che non arriverà un’offerta concreta e ritenuta congrua da De Laurentiis – che lo valuta 40 milioni di euro – o magari fino a che il presidente e il suo manager Fali Ramadani non riprenderanno le fila di un incontro programmato prima della fine del campionato e poi mai più consumato, Koulibaly va considerato il nuovo capitano della squadra e soprattutto il più fermo dei punti fermi di Spalletti“.

Poi aggiunge: “De Laurentiis ha spiegato di voler continuare con lui, ha fissato il prezzo di vendita a 40mila euro, ma c’è la necessità di abbattere il monte ingaggi. L’idea del club è un rinnovo quinquennale a 3 milioni di euro, e dunque la metà dell’ingaggio attuale, ma per ora i presupposti di un prolungamento non esistono“.