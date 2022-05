Koulibaly-Napoli, si riducono le possibilità per il rinnovo. Summit decisivo con De Laurentiis. I dettagli

Koulibaly-Napoli nei prossimi giorni il summit decisivo con De Laurentiis per il rinnovo. Il difensore senegalese è in scadenza nel 2023.

Il rinnovo di Koulibaly con il Napoli è tutt’altro che scontato. Nonostante la richiesta esplicita di Spalletti e le belle parole di Aurelio De Laurentiis la situazione è ancora in stallo. La proposta di rinnovo del Napoli è intorno ai 3 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it è in programma un summit tra il difensore e il presidente per capire se si potrà proseguire insieme:

“Tra le parti ci sarà un nuovo e ultimo incontro per capire se esistono i margini per andare avanti insieme. Certo, Aurelio De Laurentiis dovrebbe arrivare a delle soglie economiche di un certo tipo per sperare di trattenerlo. Va anche detto che la famiglia del classe ’91 sta benissimo a Napoli e per questo motivo non fa i salti di gioia pensando a un possibile addio, che al momento è la soluzione più probabile, con la società partenopea che potrebbe dire sì a offerte da 35 milioni di euro.

Le possibili destinazioni di koulibaly: La Juventus, chiamata a un rinnovamento anche del reparto arretrato, è interessata ma in Serie A non è la sola. Come appreso da calciomercato.it, anche Inter e Roma hanno chiesto informazioni per il numero 26 della formazione di Spalletti. All’estero resistono invece le candidatura di Barcellona, estimatore di Koulibaly da diversi anni, e Psg così come di diversi club inglesi. C’è stata una proposta dell’Aston Villa che, però, è stata rispedita al mittente perché la squadra di Gerrard non farà la Champions, competizione che il classe ’91 punta a giocare l’anno prossimo. Lo stesso ‘problema’ lo ha il Newcastle.

L’altra ipotesi: Va detto che per Koulibaly esiste anche la possibilità di una permanenza al Napoli per un altro anno, ovvero fino alla scadenza del contratto. In questo modo, come fatto da Lorenzo Insigne, avrebbe la possibilità di ‘monetizzare’ al massimo la sua prossima destinazione, dopo magari un Mondiale di alto livello col suo Senegal.