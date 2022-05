Fedele: “Entro l’anno un fondo può comprare il Napoli. In arrivo una sorpresa”

Enrico fedele ha rivelato che entro l’anno un fondo finanziario potrebbe comprare il Napoli.

Enrico Fedele ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro lancia una bomba destinata a fare molto rumore. L’ex dirigente del Parma, nel corso della trasmissione Tribuna Sport, programma in onda su Televomero, ha rivelato che un fondo potrebbe comprare il Napoli entro l’anno.

“Questo sarà l’anno in cui avremo la sorpresa: accadrà qualcosa di clamoroso. Mi riferisco al famoso fondo che potrebbe prelevare il club. Si stanno creando tutte le condizioni favorevoli per la cessione della società”.

Enrico Fedele nel corso del suo intervento ha aggiunto ulteriori dettagli: “Il Napoli ha giocatori che possono andare in scadenza. La squadra inoltre è in Champions League e, di conseguenza, il valore del club è molto alto. Se l’anno prossimo il Napoli non dovesse confermarsi nella competizione continentale per club più importante, allora la stessa società avrebbe una quotazione nettamente inferiore rispetto a quella attuale. Attenzione allora: entro la fine dell’anno potemmo avere della clamorose novità!”.

Della possibile cessione del Napoli, ne ha parlato in tempi non sospetti, il giornalista Luca Cerchione. Anche Rosario Dello Iacovo, giornalista molto attento ai fatti di casa Napoli, sulla fan page il Napulegno ha raccontato alcuni retroscena molto interessanti sulla trattativa messa in peidi da un fondo finanziario per rilevare il Napoli.