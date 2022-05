Logo Juve sulla testa dei figli, denunciare per maltrattamenti

Un uomo ha fatto incidere dal barbiere il logo della Juve sulla testa dei figli, per il padre arriva l’accusa di maltrattamenti. L’uomo è stato denunciato dall’ex moglie dopo che i due bambini di 6 e 8 anni sono stati presi in giro a scuola per il bizzarro taglio dei capelli. Il fatto è accaduto a Roma, l’uomo di 45 anni tifoso della Juventus nel 2021 aveva concordato con i figli, tifosi di Dybala e Chiellini, questo taglio di capelli un po’ stravagante.

Secondo quanto scrive Corriere della Sera i bambini una volta tornati a scuola sono stati sottoposti a sfottò e insulti dagli altri compagni di classe. Per l’uomo è scattata la denuncia da parte della moglie. Ora il 45enne è indagato dalla Procura, che ha chiuso le indagini, per maltrattamenti in famiglia.