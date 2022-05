Carnevale: “Deulofeu spero resti all’Udinese, poi magari va al Napoli…”

Andrea Carnevale ex giocatore del Napoli oggi nello scouting dell’Udinese parla della possibile cessione di Gerard Deulofeu. Il giocatore spagnolo si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese in questa stagione, segnando 13 gol. Parlando all’evento ‘I miti dello Sport’ al Summer Show in Cilento, Carnevale ha detto: “Per lo scudetto avevo puntato sul Napoli e non nascondo che dopo averlo visto ad Udine, ero ancora più convinto che potesse vincere il titolo. Poi lo ha vinto il Milan che ha una squadra di combattenti ed ha vinto partite decisive, rispetto a Napoli e Inter. La squadra di Spalletti ha fatto molta fatica con le piccole“.

Ma Carnevale non sminuisce il percorso del Napoli: “Arriva in Champions League è un grande obiettivo. È chiaro che tutti vorrebbero vincere, ma se perdi con Empoli e Spezia e lo scontro diretto col Milan poi è complicato ed è giusto che i rossoneri abbiano vinto il titolo. Oggi nessuno ti regala niente, anche lo Spezia può batterti. Pure l’Udinese poteva pareggiare col Napoli“. Ma Carnevale parla anche di Deulofeu al Napoli e dice: “Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. L’Udinese è una squadra piccola, ci siamo salvati bene grazie a Deulofeu e Beto. Deulofeu può giocare nelle grandi squadre italiane e all’estero, mi auguro possa restare ancora qualche anno. Poi forse andrà al Napoli, al Milan o all’Inter, questo non lo so. Dietro a Osimhen lo vedo bene? Assolutamente sì, è un giocatore che ti fa fare anche gol, è un trascinatore e un fuoriclasse“.