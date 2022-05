CORSPORT – Deulofeu, il prezzo ‘spaventa’ De Laurentiis, Bernardeschi a parametro zero…

Il Napoli cerca un esterno che possa giocare anche come trequartista e Bernardeschi e Deulofeu sono degli indiziati. Secondo le ultime notizie il club azzurro ha messo nel mirino Deulofeu, con una trattativa che si è accesa nelle ultime ore, il problema resta il prezzo del giocatore. Deulofeu ha una valutazione di 15-20 milioni di euro, giustificata anche dai 13 gol messi a segno in questa stagione con la maglia dell’Udinese. Ed allora secondo Corriere dello Sport, il Napoli se vuole davvero il giocatore spagnolo si dovrà sedere al tavolo con i Pozzo e rispolverare una vecchia e sana amicizia. Ma Deulofeu ha anche un accordo con l’Udinese che ha promesso di liberarlo in questa sessione di calciomercato, a fronte di una buona offerta. Inoltre l’agente dello spagnolo strizza l’occhio al Napoli.

Poi c’è la pista Bernardeschi, che come Deulofeu ha 28 anni, ma una differenza sostanziale: si libera a parametro zero. Questo lo rende un giocatore molto appetibile sul mercato, anche perché italiano e quindi nel gioco delle liste diventa importante. L’ex Juventus arriverebbe senza versare un euro per il cartellino, con Bernardeschi che ha aperto al Napoli anche dal punto di vista dell’ingaggio, altro fattore da non sottovalutare nella decisione finale.