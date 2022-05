IL MATTINO – Bernardeschi apre al Napoli: accordo sull’ingaggio, i dettagli

Calciomercato Napoli, le ultime novità delle trattative della società di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferisce Il Mattino si registra un’apertura decisa di Bernardeschi al Napoli, con ingaggio alla portata degli azzurri. Una notizia che può cambiare definitivamente la carte in tavoli e far decollare l’affare, fino ad ora solo in fase embrionale. Il quotidiano partenopeo fa sapere che il club partenopeo nel corso degli anni ha fatto più di un tentativo per Bernardeschi: ci provò prima che arrivasse Pirlo, ma non se ne fece niente. Poi un altro tentativo è stato fatto dopo il ritorno di Allegri, ma il tecnico toscano volle tenere in rosa il giocatore di Carrara.

Bernardeschi al Napoli: ingaggio alla portata degli azzurri

Ma l’interesse di Giuntoli e De Laurentiis per l’attaccante esterno non è mai cessato. Bernardeschi ha 28 anni ed è svincolato dalla Juventus, quindi si può prendere a parametro zero. Il giocatore è un esterno di fascia, ma si adatta più che volentieri a giocare da trequartista, magari partendo più largo per poi accentrarsi. La vera novità di oggi è che l’ingaggio di Bernardeschi è alla portata del Napoli. Secondo Il Mattino, il club ha già parlato con il suo agente Federico Pastorello (che gestisce anche Alex Meret ndr). Dai colloqui è uscito fuori che con un’offerta da 3 milioni di euro Bernardeschi accetterebbe di vestire la maglia azzurra. Dunque una disponibilità importante da parte del giocatore che alla Juventus guadagnava 4 milioni di euro.

Il Napoli prova a stringere i tempi per il calciatore, per evitare l’intromissione di altri club, ma non è detto che si possa chiudere in tempi brevi. Per questo motivo Giuntoli sta sondando anche altri calciatori come Deulofeu. L’esterno spagnolo di proprietà dell’Udinese ha un costo di 15-20 milioni di euro, mentre Bernardeschi arriverebbe a parametro zero in maglia azzurra.