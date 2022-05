Il Napoli forte su Deulofeu. Ipotesi di scambio Luis Alberto-Politano. Spunta un big per il centrocampo

Il Napoli interessato a Gerard Deulofeu. Giuntoli tiene viva l’ipotesi Luis Alberto. Dall’Inghilterra spunta Matic.

Gerard Deulofeu è il nome caldo in ottica Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, gli azzurri dopo l’annuncio di Olivera e il riscatto di Anguissa hanno messo nel mirino il calciatore dell’Udinese.

“La grande stagione di Gerard Deulofeu a Udine non è passata inosservata. Il Napoli ha puntato con forza lo spagnolo, anima e leader dei friulani. I 13 gol in campionato e i 5 assist sono un biglietto da visita che sancisce la sua migliore annata in carriera”.

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Gerard Deulofeu, infatti, ha superato le dieci marcature messe a segno nel 2018/19 col Watford in Premier League. Numeri che lo fanno volare, con l’Udinese che se lo coccola in attesa dell’ennesima plusvalenza. Deulofeu è un talento puro del calcio spagnolo, che però si era perso troppo presto tra infortuni e scelte sbagliate. Oggi è pronto per il grande salto, con la corte del Napoli che potrebbe farlo vacillare”.

SCAMBIO LUIS ALBERTO-POLITANO

Da discutere nell’immediato in casa Napoli ci sarà anche il futuro di quei calciatori in scadenza al 2023, in primis Meret, Koulibaly e Fabian Ruiz. Proprio il centrocampista spagnolo è tra i calciatori che hanno più possibilità di lasciare gli azzurri in estate, anche e soprattutto in considerazione della sua situazione contrattuale.

Per l’ex Betis è possibile un ritorno in patria (Real Madrid?), ma in caso di addio anche di Zielinski (seguito in Premier League ed in Bundesliga), un altro spagnolo potrebbe vestire la maglia del Napoli per mantenere intatta la tradizione degli ultimi anni inaugurata nel 2013 con la gestione Benitez.

Quello di Luis Alberto, infatti, è un nome da tenere in considerazione in chiave azzurra. L’ex Liverpool sembra ormai al passo d’addio con la Lazio ed una serie di incastri di mercato potrebbero incrociare la sua strada con quella della società campana. I rapporti tra De Laurentiis e Lotito sono buoni e nel corso della finestra estiva di trattative, l’ipotesi di uno scambio che vedrebbe coinvolti il centrocampista iberico e Matteo Politano (che piace e molto a Maurizio Sarri) potrebbe finire sul tavolo. Un’idea che potrebbe prendere corpo prossimamente.

MATIC ACCOSTATO AL NAPOLI

Dopo Cavani anche Nemanja Matic lascia il Manchester United. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra sulle tracce dell’ex Chelsea ci sarebbe anche il Napoli, che sarebbe in contatto con l’entourage del giocatore.

A riferire la notizia è il giornalista Jonas Hen Shrag, che scrive su Twitter: “I rappresentanti di Nemanja Matic sono attualmente in trattative con diversi club per un trasferimento questa estate, tra cui Benfica, Fulham, Roma, Napoli, Juventus e altri”.