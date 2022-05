Anguissa riscattato dal Napoli, il tweet ufficiale di De Laurentiis

Il Napoli ufficializza il riscatto di Frank Anguissa dal Fulham, arriva il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciomercato non è ancora ufficialmente cominciato ma la società azzurra ha già messo a segno tre colpi. Kvaratskhelia è il sostituto di Insigne, Olivera ha svolto le visite mediche e Anguissa è un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. La SSCN ha altre manovre in corso, come quella per il portiere e per gli esterni, ma ora non ha dalle in organico da colmare immediatamente.

Il riscatto di Anguissa del Napoli conferma la presenza di un giocatore fondamentale nella rosa di Spalletti. Il tecnico azzurro ha voluto fortemente il giocatore africano che è stato un perno del suo centrocampo. Una pedina che tornerà utile anche nella prossima stagione, dato che Spalletti continuerà a puntare sul 4-2-3-1, modulo in cui Anguissa si esalta. La sua assenza per la Coppa d’Africa si è fatta sentire, ma nella prossima stagione non ci saranno questi problemi. L’ufficialità del riscatto di Anguissa è arrivato col tweet di De Laurentiis che ha scritto: “Caro Frank, che piacere averti ancora con noi“. Il presidente aveva già annunciato la volontà di tenere il giocatore ma ora arriva anche la conferma.