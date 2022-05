Napoli, Olivera dice addio al Getafe: “Vissuto momenti indimenticabili”

Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli, il giocatore in un post ha detto addio al suo ex club: il Getafe. Dopo le visite mediche svolte a Roma, è arrivato il tweet di De Laurentiis a ufficializzare Olivera al Napoli. Poco prima lo stesso presidente del Napoli aveva dato l’annuncio ufficiale anche del riscatto di Anguissa. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Mathias Olivera dal Getafe a titolo definitivo. Mathias Olivera è nato a Montevideo il 31 ottobre del 1997″ ha scritto la SSCN sui social e poi ha aggiunto: “Cresciuto nel Settore Giovanile del Nacional, dove debutta nel febbraio 2016 tra i professionisti, viene acquistato dal Getafe nel 2017. Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Albacete dove gioca un anno in Seconda Divisione. A gennaio del 2019 torna al Getafe e nella Liga spagnola gioca per 5 stagioni collezionando 119 presenze e 2 reti. Olivera vanta anche 3 presenze con la Nazionale uruguaiana“.

Anche Olivera si è fatto sentire sui social, dando l’addio ai tifosi del Getafe: “Oggi è un giorno speciale perché mi tocca dire addio dopo anni molto belli. Voglio ringraziare il club per avermi aperto le porte e avere avuto fiducia in me, ho vissuto momenti incredibili che mai dimenticherò“.

“Ho commesso molti errori e cose positive, però ho sempre fatto il massimo per questa maglietta. Ringrazio eternamente a tutti i lavoratori del club, il corpo tecnico e compagni in questi anni vissuti. Ho solo parole di ringraziamento per questo club. Grazie di cuore per tutto e qui ci sarà sempre un tifoso azzurro“.