Sky: “Il Napoli segue Deulofeu. Attenzione a Zielinski. Le ultime su Mertens e koulibaly”

Il Napoli segue con interesse Gerard Deulofeu. il calciatore ha chiesto all’Udinese di essere ceduto. Deulofeu dopo una grande stagione in Friuli, sogna il passaggio in club con ambizioni differenti.

L’obiettivo del 28enne spagnolo è di tornare a giocare le Coppe europee. L’ex Milan piace tanto a Napoli e Fiorentina, ma l’Udinese, pur andando incontro al desiderio del calciatore, non fa sconti: si parte da una base d’asta di 15 milioni di euro.

Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky sport, ai microfoni di radio Marte ha riportato le ultime sui movimenti del club azzurro.

Marchetti ha poi aggiunto: “Nell’economia del trequartista, come viene usato da Spalletti, Naingolann o De Paul sono spaccapartite così come Barak. Zielinski non è riuscito a interpretarlo, se il Napoli dovesse intervenire in quella zona di campo andrà via il polacco.

La Conference League, per me, nelle fasi finali è stata alla pari dell’Europa League. Il Napoli ha avuto la sfortuna di incontrare il Barcellona. Alzare un trofeo e mettere un punto per ripartire è fondamentale, come la Coppa Italia per il Napoli negli ultimi anni. La Roma non vinceva dal 2008. Mi da gioia, indipendentemente dai colori, vedere le persone festeggiare. Feste incredibili a Roma e Milano, ma immagina se il Napoli avesse vinto lo scudetto cosa sarebbe successo”.