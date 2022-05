Cavani, il fratello: “Edi ama Napoli”. Spunta un retroscena dalla Spagna

Il fratello di Cavani parla delle voci di mercato che vorrebbero il Matador nei pensieri del Napoli per la prossima stagione.

Edinson Cavani sarà uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Il Matador, dopo l’addio ufficiale al Manchester United è libero a parametro zero. Cavani sul mercato e fa gola a numerosi club. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia, in particolare alla Salernitana. Indiscrezione che ha riacceso il sogno dei tifosi di rivedere, invece, il Matador a Napoli.

Di questa possibilità ne ha parlato Walter Guglielmone, fratello ed agente di Cavani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare”.

Dopo la parentesi non particolarmente positiva al Manchester United, Cavani ha ricevuto diverse proposte in particolare dalla la Liga. In Spagna il Matador non ha mai giocato e potrebbe decidere di chiudere la propria carriera proprio in terra iberica.

‘Fichajes.net’ ha svelato un retroscena sul futuro di Cavani: “Guglielmone, fratello e agente di Cavani avrebbe ricevuto una proposta dal Villarreal, club che ha stupito tutti in Champions League e ha intenzione di rinforzarsi ancora per provare a fare ancora meglio in Spagna e in Europa. Cavani sarebbe stata una precisa richiesta di Emery, tecnico che intende consegnarli il ruolo di centravanti titolare”.