Iervolino conferma: “Cavani alla Salernitana idea che stuzzica”

Il presidente Danilo Iervolino fa sognare i tifosi della Salernitana parla di Cavani come ipotesi di calciomercato. Già nella stagione appena terminate i granata si sono regalata Ribery, che però non è stato così incisivo come si credeva ad inizio stagione. Ora si parla di un altro super colpo per i granata, che hanno messo gli occhi sull’uruguaiano ex Napoli che lascerà il Manchester United e si libera a parametro zero.

Cavani alla Salernitana: le parole di Iervolino

Il presidente dei granata ha parlato del futuro della Salernitana ed i calciomercato in una intervista a Il Mattino.