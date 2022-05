La Salernitana si salva spunta lo striscione contro il Napoli – FOTO

La Salernitana festeggia una salvezza insperata, un altro capolavoro di Davide Nicola, spunta uno striscione contro il Napoli. La goliardia è tipica del calcio, ma se fino a qualche settimana fa da Salerno si pregava affinché il Napoli vincesse, com’è stato, col Genoa, ora si è tornati alla ‘solita’ rivalità che se rientra solo nei ranghi degli sfottò è normale ed anche ben accetta. I tifosi della Salernitana hanno festeggiato per una salvezza arrivata al minimo storico: 31 punti, ma comunque un’ottima rimonta su cui quasi nessuno avrebbe puntato fino ad un paio di mesi fa, quando i granata sembravano oramai spacciati.

Ma dove aver temuto di retrocedere in Serie B, i tifosi della Salernitana hanno ritrovato il vecchio spirito ed hanno ben pensato di lanciare uno striscione, anche contro il Napoli. “Salernitana in B e Napoli Campione… Come al solito ti svegli ed è solo un’illusione” è il testo che viene scritto su uno striscione che hanno mostrato i tifosi della Salernitana. Insomma l’ossessione per Napoli sembra costante, anche quando si deve festeggiare la salvezza della propria squadra. Nonostante il presidente Iervolino predichi una collaborazione proficua tra le due società, oltre che tra le tifoserie.