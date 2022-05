Napoli per Deulofeu fa sul serio: l’agente ha un accordo con l’udinese

La posizione estremamente instabile di Dries Mertens al Napoli apre scenari di mercato importanti per la squadra azzurra. Il belga è l’uomo dei record, bomber indiscusso della storia azzurra: 11 gol anche in questa stagione in cui ha giocato poco, ma ha 35 anni e il contratto scaduto. Cosa farà il Napoli con Mertens? Non si è ancora capito, perché De Laurentiis parla in maniera criptica, mentre il giocatore ha detto più volte di voler restare a Napoli.

In questo contesto il club non può farsi trovare impreparato in caso di mancato accordo, così il nome di Deulofeu per il Napoli sta diventando sempre più importante. Il giocatore spagnolo è reduce da una stagione da 13 gol con l’Udinese, facendo sempre delle ottime partite. Lo spagnolo ha 28 anni ed un ingaggio alla portata del Napoli, dato che guadagna 1 milione di euro netti a stagione.

Calciomercato: il Napoli su Deulofeu

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’interesse per il giocatore da parte della società di De Laurentiis è concreto. Inoltre recentemente l’agente di Deulofeu ha fatto sapere che Napoli sarebbe una piazza più che gradita. Inoltre Sempre il suo procuratore ha un accordo con l’Udinese, che se dovesse arrivare una buona offerta il giocatore verrà ceduto senza ostruzioni, nonostante abbia un contratto fino al 2024. Deulofeu per il Napoli potrebbe essere quell’uomo di esperienza che piace a Spalletti, ma che potrebbe andare a sostituire Mertens, altro uomo di grande classe ed esperienza da vendere. Ma Deulofeu è giocatore universale, che gioca sull’esterno e può andare a compensare anche qualche altra partenza, come quella di Politano, anche se si parla pure di un addio di Lozano. Insomma il nome è da tenere sul taccuino, come quello di Bernardeschi, calciatore in scadenza di contratto dalla Juventus e libero di firmare a parametro zero per qualsiasi altro club.