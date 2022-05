Mario Rui l’agente: “Il titolare è lui. Olivera non arriva dal Real. Voi a Napoli mi fate ridere”

L’agente di Mario Rui commenta l’arrivo di Olivera al Napoli e conferma che il portoghese sarà titolare anche il prossimo anno.

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha commentato l’arrivo di Olivera al Napoli ai microfoni di 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione e in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. L’agente di Mario Rui si è soffermato anche sul prossimo campionato che vedrà il ha parlato del terzino portoghese ancora protagonista.



“Mario Rui ha preso bene o male l’arrivo di Mathias Olivera? Si sente messo in discussione? Voi a Napoli mi fate ridere, perché estremizzate sempre tutto: arriva un calciatore nel suo ruolo ed ora Mario verrà fatto fuori o messo sul mercato. Forse dimenticate che Mario Rui è il titolare di questa squadra, avete tutti la memoria corta. Date tutto per scontato e pensate che chi arrivi possa subito giocare al suo posto. Non capisco queste fantasie…” ha sbottato Giuffredi.

L’agente di Mario Rui ha inoltre aggiunto: “Olivera giocava nel Getafe, non nel Real Madrid: come può far fuori chi gioca da cinque anni nel Napoli ed è reduce da un grande campionato? Sono tutte fantasie, non so da dove derivino. Se il Napoli non vince lo Scudetto, è anche perché i media sono distruttivi: fanno un giornalismo che non fa bene. Ho sentito decine di cose, in questi giorni, che mi hanno fatto inc**zare. Che gliene frega, a Mario, di chi arriva?! E’ forte e lo sa, il resto non conta”.

“Sono anni che viene messo in discussione, però è sempre lì e fa il suo con grande costanza ed ottimi risultati. La concorrenza ci deve essere, perché non può giocare cinquanta partite; però il titolare è lui, avendo già dimostrato di essere da Napoli. Chi arriva, invece, deve dimostrarlo”.