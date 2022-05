Lavezzi torna allo stadio Maradona. Il Pocho a Fuorigrotta dopo 8 anni: I dettagli

Lavezzi sarà allo stadio Maradona sabato 28 maggio per il grande evento musicale “Joseph Capriati & friends”.

Ezequiel Lavezzi torna allo stadio Maradona dopo 8 anni. Il Pocho sabato 28 maggio, prenderà parte all’attesissimo evento musicale “Joseph Capriati & friends” che si terrà presso l’impianto di Fuorigrotta dalle 12 a mezzanotte.

Capriati ha voluto ringraziare sui social il Pocho per la sua presenza all’evento di sabato: “Grazie per questo enorme onore amico mio”.

L’ultima volta che Lavezzi fece il suo ingresso nell’allora San Paolo fu nell’agosto 2014, quando il PSG affrontò in amichevole il Napoli. L’ultima partita in maglia azzurra nello stadio napoletano per il Pocho , invece, giocata nel maggio 2012, contro il Siena.

Uno dei grandi protagonisti in campo quella sera fu proprio Ezequiel Lavezzi, che si guadagnò il calcio di rigore, poi trasformato da Edinson Cavani, che consentì agli azzurri di passare in vantaggio.

L’argentino ha voluto ricordare quella serata con un post sui social: “20 maggio 2012. Uno dei giorni migliori della mia vita. Ricordo indimenticabile“.