Lavezzi ricorda la vittoria contro la Juve, la risposta dei tifosi napoletani

Ezequiel Lavezzi ha ricordato sui social la vittoria della Coppa Italia con il Napoli, nella gara contro la Juventus nel 2012. L’argentino non ha mai dimenticato Napoli ed il suo amore per il club azzurro e per i tifosi lo ricorda spesso, proprio attraverso i social. Oggi Lavezzi ha voluto ricordare la vittoria contro la Juventus che ha portato il Napoli a vincere la Coppa Italia il 20 maggio del 2012. In quel match andarono in rete Hamsik e Cavani ma come sempre Lavezzi fu protagonista.

“Uno dei giorni migliori della mia vita, ricordo indimenticabile” ha scritto Lavezzi, postando la foto con Mazzarri, Cavani e Gargano. Un amarcord che ha coinvolto anche i tifosi. Centinaia i messaggi che ringraziano Lavezzi non solo per quella vittoria, ma anche per tutto quello che ha fatto per il Napoli. Un affetto incredibile quello dei tifosi partenopei che hanno sempre adorato il Pocho, calciatore che con le sue giocate ha emozionato tutti.