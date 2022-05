Auguri a Lavezzi: tutti i gol del Pocho con la maglia del Napoli – VIDEO

Ezequiel Lavezzi compie 37 anni, l’argentino è stato il simbolo della rinascita del Napoli, a cui i tifosi sono ancora molto legati. Lavezzi arrivò al Napoli nel 2007, con la squadra azzurra che era appena tornata in Serie A. L’argentino fu una intuizione di Pierpaolo Marino, uno che di calcio sudamericano ne capisce. Quando Lavezzi sbarcò al Napoli era sconosciuto praticamente a tutti. Dai video di YouTube si potevano apprezzare le sue giocate, ma si sapeva anche che aveva lasciato il calcio per fare l’elettricista e che aveva la tendenza ad ingrassare. Ma i gol di Lavezzi hanno poi fatto la differenza al Napoli, tanto da far scattare un amore immediato, durato sul campo fino alla stagione 2011-12, ma che è continuato anche dopo la cessione.

I gol di Lavezzi col Napoli

Oggi Lavezzi compie 37 anni ed al Pocho sono arrivati tantissimi gesti e messaggi d’affetto dai napoletani. I gol di Lavezzi li ricordano tutti, dai primi in Coppa Italia alla doppietta segnata in Champions League con il Chelsea. E chi dimentica invece la rete di Lavezzi con il Cagliari all’ultimo secondo? Quello era il Napoli di Mazzarri, che credeva nella vittoria sempre, anche quando era impossibile e spesso riusciva a vincere nel finale. Come accaduto anche in altre occasioni: vedi Cavani con la Lazio.

Ma di certo le giocate di Lavezzi hanno lasciato il segno a Napoli e nel cuore dei tifosi, che continuano ad amarlo. Così come lui ama Napoli e lo dimostra, anche con i post sui social.

Lavezzi ha chiuso la sua carriera in azzurro con 48 gol, che sono racchiusi nel video di seguito.