Sportmediaset – La Juve non molla Koulibaly e fa il prezzo, ha avvisato De Laurentiis

Kalidou Koulibaly obiettivo di mercato della Juve, il club bianconero è pronto ad acquistare il difensore del Napoli che è in scadenza di contratto nel 2023. Il Napoli fino ad ora non ha nemmeno sfiorato la possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo di contratto del senegalese. Le parti sono lontane anni luce, con De Laurentiis che offre ‘appena’ 3 milioni di euro, il che significa che un giocatore del calibro di Koulibaly a 31 anni dovrebbe accettare di decurtarsi del 50% lo stipendio per venire incontro alle esigenze del Napoli.

A queste cifre non c’è la minima possibilità di trattare. Ecco perché si pensa ad una cessione di Koulibaly, con il Napoli che cedendo uno dei suoi migliori giocatori può restare nel limbo citato anche da Paolo Maldini. Secondo Sportmediaset su Koulibaly c’è la Juve pronta a sfruttare il contratto in scadenza del giocatore per abbassare il costo del cartellino.

La Juve ha comunicato tanto al senegalese di essere pronta ad aspettare anche la prossima stagione, avvisando De Laurentiis del proprio interesse: un’operazione da fare nell’immediato non può invece andare oltre i 30/35 milioni. Le valutazioni del caso sono state così lasciate al numero uno azzurro, suo il rischio di perdere il giocatore a parametro zero oppure la possibilità di monetizzare quanto più possibile a 12 mesi dalla scadenza del contratto. Resta chiaramente forte il pressing di Allegri – scrive sportmediaset – per avere a disposizione una coppia centrale formata da De Ligt (che sta trattando il rinnovo senza creare particolare apprensione nell’ambiente Juve) e Koulibaly: solo se l’operazione col Napoli si dimostrasse impraticabile i bianconeri andrebbero su altre piste.

Il Napoli rischia di perdere il giocatore a parametro zero alla fine della prossima stagione, una possibilità tutt’altro che remota. La stessa che potrebbe accadere anche con Fabian Ruiz, altro giocatore in scadenza di contratto.