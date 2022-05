Vigliotti: “Koulilbay e Fabian Ruiz, c’è un rischio concreto”

Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono i due gioielli del mercato del Napoli, con De Laurentiis pronti a venderli al migliore offerente. Gianluca Vigliotti durante Bar Sport su Radio Kiss Kiss Napoli parla del difensore senegalese e dice: “Se le cifre che girano sulla stampa (3 milioni di euro a stagione ndr) sono quelle offerte a Koulibaly, allora il rinnovo non ci sarà mai“. Sportmediaset rilancia un interessamento concreto della Juve per Koulibaly, con i bianconeri che hanno già avvisato De Laurentiis.

Secondo Vigliotti, invece c’è la “concreta possibilità che sia Koulibaly che Fabian Ruiz restino a Napoli e vadano in scadenza di contratto nella prossima stagione. Tecnicamente sarebbe un bene per Spalletti, che potrebbe ancora contare per una stagione su giocatori così importanti. Ma allo stesso tempo la società andrebbe a depauperare un patrimonio, perdendo i due giocatori senza incassare nemmeno un euro“. Ecco perché De Laurentiis farà di tutto per cedere in questa sessione di mercato Koulibaly o Fabian Ruiz, ma anche tutti e due. Non sarà semplice, perché il Napoli chiede 40 milioni per ogni singolo cartellino e difficilmente scenderà di prezzo. La società però vuole evitare un altro caso Insigne, andato al Toronto senza che il club abbia potuto incassare nulla dalla sua cessione.